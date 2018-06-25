В Ингушском политехническом колледже произошла стрельба

В России в Ингушетии произошла стрельба в колледже, есть раненные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"В колледже произошла стрельба, двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет, устроили стрельбу. Оба ранены, с незначительными травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении. В то же время, другой источник отмечает, что инцидент произошел около Ингушского политехнического колледжа по улице Южная. По его данным, неизвестные подъехали к колледжу на трех машинах и обстреляли молодых людей. Объявлен план "Перехват".