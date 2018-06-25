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В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины

Госдума РФ
22:41 Пн, 25 Июнь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

В Государственной думе России зарегистрирован законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины из временно оккупированных территорий Донбасса.

Документ внес в Госдуму депутат Константин Затулин. Внесенный законопроект предусматривает вывод из тени и легализацию находящихся на территории России "временных беженцев с Украины" путем "миграционной амнистии".

В пояснительной записке к документу указывается, что гражданин Украины, "просрочивший срок своего пребывания на территории Российской Федерации, вправе в течение 180 суток со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории Российской Федерации".

"Прежние нарушения при этом не должны быть основанием для привлечения его к административной ответственности", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, отмечается, что узаконивший свое пребывание в России "временный беженец Украины", в соответствии с законопроектом, получает вид на жительство без промежуточной стадии разрешения на временное проживание (РВП) и затем вправе претендовать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Также законопроектом предлагается предоставить право гражданам Украины, законно находящимся на территории Российской Федерации, на получение вида на жительство без необходимости предварительно получать разрешение на временное проживание (аналогично высококвалифицированному специалисту, носителю русского языка или участнику Государственной программы содействия переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом). Вид на жительство гражданину Украины будет выдаваться на три года с правом продления.

Кроме того, закон устанавливает право гражданам Украины, имеющим вид на жительство в России, получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. При этом от них не потребуется подтверждение материального обеспечения и сдача экзамена по русскому языку.

Отказ от гражданства Украины может быть оформлен в заявительном порядке, т.е. соответствующее заявление может быть направлено по почте заказным письмом. Также законопроект предлагает дать право на получение гражданства России в упрощенном порядке для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 года на территории Крыма и вернувшихся на полуостров для постоянного проживания.

"Надо признать, что события, сотрясающие украинское общество, длящиеся уже пятый год, не имеют перспективы скорого разрешения. Необходимо законодательное закрепление правового положения граждан Украины, ищущих убежище в России", - заявил Затулин.

Также отмечается, что на территории РФ находятся около 2 миллионов граждан Украины, в том числе около 970 тысяч прибывших с Донбасса.

Напомним, 7 июня в ходе "прямой линии" президент России Владимир Путин после жалоб "беженцев" с временно оккупированных территорий Донбасса пообещал упростить получение гражданства РФ для решения демографических проблем.

По его словам, в РФ есть законопроекты по этому поводу, но они до сих пор не реализованы.

"Проблема носит более широкий характер. Я глубоко убежден в том, что мы вообще должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное измерение, это имеет и экономическое измерение в связи со сложной демографической ситуацией в России", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в РФ эта проблема становится не только медицинской, но приобретает "ярко выраженный экономический характер".

По словам Путина, к 2032 года в РФ число женщин детородного возраста сократится более чем на 25%. "Это становится ограничителем экономического роста", - заявил Путин.

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Амнисти, Госдума РФ, Гражданство, Россия.
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