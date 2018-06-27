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В России украинца обвинили в шпионаже

В России украинца обвинили в шпионаже
00:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

В России гражданина Украины обвинили в шпионаже и контрабанде.

Задержанному в Нижнем Новгороде (РФ) гражданину Украины Игорю Кияшко предъявлено обвинение в попытке контрабанды и шпионаже.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Евгения Губина, представляющего интересы украинца.

"По версии следствия, Кияшко приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести рабочие лопатки, входящие в комплектацию авиационных двигателей типа РД-33 военных самолетов типа МиГ-29. Перед этим он списался с местным жителем, который пообещал передать ему 42 вышеуказанных лопатки за вознаграждение в $46,2 тыс.", - сказал Губин.

Как отмечается, 10 апреля Кияшко был задержан сотрудниками ФСБ в одной из нижегородских гостиниц - после получения товара и передачи вознаграждения.

По словам Губина, следствие расценило действия Кияшко как попытку контрабанды лопаток на территорию Украины. Ему было предъявлено обвинение в приготовлении к незаконному перемещению оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники (ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1).

"Кроме того, следователи заподозрили моего подзащитного в шпионаже. По их мнению, Кияшко пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400", - сообщил адвокат.

По словам Губина, 19 июня он заключил соглашение на защиту Кияшко на предварительном следствии по уголовному делу в следственном отделе УФСБ России по Нижегородской области и в тот же день уведомил об этом следователя. "Таким образом, следователь знал о заключении со мной соглашения, однако в тот же день, 19 июня, с моим подзащитным были проведены следственные действия без моего участия, в ходе которых ему были предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ (Шпионаж)", - сообщил Губин.

Он добавил, чт Кияшко "категорически отрицает свою причастность к совершению данного преступления".

Адвокат сообщил, что украинец в данный момент содержится в нижегородском СИЗО, а сам он не может дозвониться до следователя, чтобы полноценно вступить в уголовное дело в качестве защитника Кияшко.

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Евгений Губин, Игорь Кияшко, Нижний Новгород, ФСБ.
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