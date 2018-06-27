В РФ рассказали первые подробности будущей встречи Трампа и Путина

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наверное, они встретятся в середине дня и, несомненно, будет беседа тет-а-тет, также предусматривается протокольное мероприятие, скорее всего рабочий завтрак и совместная пресс-конференция", - сказал Ю.Ушаков журналистам.

Он отметил, что встреча лидеров займет несколько часов.

Ю.Ушаков добавил, что сегодня планирует встретиться с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, чтобы обсудить детали предстоящего российско-американского саммита.

По словам Ю.Ушаков, в ходе встречи В.Путина в среду с Дж.Болтоном была достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита президентов России и США, о чем будет объявлено в четверг. Местом их встречи станет третья страна, по его словам, это является удобным и для России, и для США.

"Встреча впереди, еще несколько недель подготовки… ", - сказал Ю.Ушаков.

Он сообщил, что письменных посланий от Д.Трампа в ходе встречи передано не было.