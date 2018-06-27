Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Новости: Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений
Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений
Новости: Южная Корея 0:0 Германия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Южная Корея 0:0 Германия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: В далекой галактике была зафиксирована загадочная вспышка
В далекой галактике была зафиксирована загадочная вспышка
X

В РФ рассказали первые подробности будущей встречи Трампа и Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп
18:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Москва и Вашингтон готовят встречу Путина и Трампа в третьей стране.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наверное, они встретятся в середине дня и, несомненно, будет беседа тет-а-тет, также предусматривается протокольное мероприятие, скорее всего рабочий завтрак и совместная пресс-конференция", - сказал Ю.Ушаков журналистам.

Он отметил, что встреча лидеров займет несколько часов.

Ю.Ушаков добавил, что сегодня планирует встретиться с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, чтобы обсудить детали предстоящего российско-американского саммита.

По словам Ю.Ушаков, в ходе встречи В.Путина в среду с Дж.Болтоном была достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита президентов России и США, о чем будет объявлено в четверг. Местом их встречи станет третья страна, по его словам, это является удобным и для России, и для США.

"Встреча впереди, еще несколько недель подготовки… ", - сказал Ю.Ушаков.

Он сообщил, что письменных посланий от Д.Трампа в ходе встречи передано не было.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Встреча Трампа и Путина, Дональд Трамп.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

В Москве сотрудница супермаркета ударила покупателя батоном по голове Россия и США продолжат сотрудничество в космической сфере В Барнауле объявлен режим ЧС из-за масштабного урагана

Последние новости

В КГГА начали подготовку к уборке заснеженных улиц столицы Нереально красивые снимки диких животных и растений в естественной среде (Фото) У Трампа назвали приоритеты в политике по Украине
Сегодня читают
01 После жары в Украину придет резкое похолодание
02 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
03 Футбольный комментатор умер во время матча ЧМ-2018
04 ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
05 Турчинов: Мы должны получить полумиллионную армию
Новости сегодня
18:06 Прикольный и креативный дизайн штрих-кодов (Фото)
17:59 ПФЛ: какие клубы потеряли статус профессиональных
17:55 В ЕС анонсировали решение по МН17 на ближайшем саммите
17:45 В Instagram появится функция видеочата
17:42 Украина и Беларусь обсуждают обозначения границы в зоне отчуждения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Парубий подписал закон о нацбезопасности
Парубий подписал закон о нацбезопасности
Новости: Порошенко: Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске Антикоррупционного суда
Новости: Названа десятка самых достоверных фильмов о динозаврах
Названа десятка самых достоверных фильмов о динозаврах
Добавить комментарий
0