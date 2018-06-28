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Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки

Владимир Путин и Дональд Трамп
15:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Третья встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля 2018 года в столице Финляндии Хельсинки.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе переговоров планируется "обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

В. Путин и Д. Трамп ранее дважды встречались лично (в 2017 году на саммитах), но пока не проводили двусторонние переговоры. По мнению британской прессы, Д. Трампу вряд ли удастся заключить большую сделку на встрече с В. Путиным. Повестка скорее в том, чтобы создать побольше шума, а не в том, чтобы попытаться сдвинуть отдельные сегменты отношений между Россией и США с мертвой точки, говорят эксперты.

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Владимир Путин, Встреча, Дональд Трамп, Россия, США, Хельсинки.
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1 Комментарий
  • ДАН 28.06.2018 15:34

    Ожидаем новьіх санкций. После каждой встречи или переговоров с Пу Трамп постоянно вводит очередньіе санкции против Московии.

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