Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе переговоров планируется "обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

В. Путин и Д. Трамп ранее дважды встречались лично (в 2017 году на саммитах), но пока не проводили двусторонние переговоры. По мнению британской прессы, Д. Трампу вряд ли удастся заключить большую сделку на встрече с В. Путиным. Повестка скорее в том, чтобы создать побольше шума, а не в том, чтобы попытаться сдвинуть отдельные сегменты отношений между Россией и США с мертвой точки, говорят эксперты.