Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина направила очередную ноту протеста России
Украина направила очередную ноту протеста России
Новости: Парубий и Волкер обсудили привлечение бизнеса из США к модернизации ГТС
Парубий и Волкер обсудили модернизацию ГТС
Новости: Сенегал 0:0 Колумбия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Сенегал 0:0 Колумбия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: На спутнике Сатурна нашли сложные органические молекулы
На спутнике Сатурна нашли сложные органические молекулы
X

Активист "Хизб ут-Тахрир" объявил голодовку

Эмир-Усеин Куку
16:27 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Один из 6 фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", крымский татарин Эмир-Усеин Куку объявил голодовку.

Крымский татарин Эмир-Усеин Куку, фигурант ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир", объявил голодовку. Об этом супруга политзаключенного Мерьем Куку-Ашчи написала в Facebook.

"26 июня 2018 г. Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку", — написала она. По ее словам, предвзятое и беззаконное преследование и обвинение в терроризме подтолкнуло его на этот шаг. "Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других, несправедливо арестованных политических заключенных!" - отметила жена.

Министерство иностранных дел Украины 20 февраля 2018 года выразило решительный протест в связи с продолжением рассмотрения в Северокавказском окружном военном суде дела против граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова. В МИД призвали Россию немедленно прекратить политически мотивированное преследование представителей крымскотатарского народа. Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону 20 февраля в ходе рассмотрения ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" продолжил допрос бывшего сотрудника СБУ, а ныне следователя ФСБ Александра Компанийца.

В феврале-апреле 2016 года в Ялте на аннексированном полуострове Крым были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир". Российский военный суд рассматривал ялтинское "дело Хизб ут-Тахрир" на выездных заседаниях в Симферополе, после чего арестованных крымчан этапировали в Ростов-на-Дону. 24 января Министерство иностранных дел Украины потребовало от России освободить шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Защитники арестованных и осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Голодовка, Крым, Россия, Хизб-ут-Тахрир, Эмир-Усеин Куку.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

В Ингушском политехническом колледже произошла стрельба В Ереване требуют отставки мэра В Москве сотрудница супермаркета ударила покупателя батоном по голове

Последние новости

Игрок Бешикташа бесплатно перейдет в Динамо Улыбка до ушей: забавные животные, которые любят шкодить В ЕС могут ужесточить ввоз и вывоз наличности
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
05 "Падение Германии": реакция немецких СМИ на вылет своей сборной с ЧМ-2018
Новости сегодня
17:44 Из Сирии выводят более 1000 военнослужащих армии РФ
17:43 Польша решительно поддерживает продление антироссийских санкций
17:42 Шовковский жестко раскритиковал Нойера
17:38 Дом, внешний вид которого напоминает Хогвартс (Фото)
17:33 Анджелина Джоли показала роскошный наряд в Лондоне
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Новости: День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
Добавить комментарий
0