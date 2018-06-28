Активист "Хизб ут-Тахрир" объявил голодовку

Крымский татарин Эмир-Усеин Куку, фигурант ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир", объявил голодовку. Об этом супруга политзаключенного Мерьем Куку-Ашчи написала в Facebook.

"26 июня 2018 г. Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку", — написала она. По ее словам, предвзятое и беззаконное преследование и обвинение в терроризме подтолкнуло его на этот шаг. "Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других, несправедливо арестованных политических заключенных!" - отметила жена.

Министерство иностранных дел Украины 20 февраля 2018 года выразило решительный протест в связи с продолжением рассмотрения в Северокавказском окружном военном суде дела против граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова. В МИД призвали Россию немедленно прекратить политически мотивированное преследование представителей крымскотатарского народа. Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону 20 февраля в ходе рассмотрения ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" продолжил допрос бывшего сотрудника СБУ, а ныне следователя ФСБ Александра Компанийца.

В феврале-апреле 2016 года в Ялте на аннексированном полуострове Крым были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир". Российский военный суд рассматривал ялтинское "дело Хизб ут-Тахрир" на выездных заседаниях в Симферополе, после чего арестованных крымчан этапировали в Ростов-на-Дону. 24 января Министерство иностранных дел Украины потребовало от России освободить шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Защитники арестованных и осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".