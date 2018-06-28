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За использование VPN в России будут штрафовать

Интернет
18:51 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Владимир Путин подписал закон о штрафах за анонимное использование интернет-ресурсов с помощью анонимайзеров и VPN.

Президент России подписал закон о введении штрафов за использование анонимайзеров и VPN-сервисов. Штрафами будут облагаться операторы поисковых систем в случае, если они не исполняют обязанности по блокировке ссылок на информационные ресурсы, включенные Роскомнадзором в перечень запрещенных сайтов, и обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора, передает "Радио Свобода".

Для физических лиц предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч, для юридических – от 500 до 700 тысяч рублей. Также провайдеры должны в обязательном порядке предоставлять данные о владельцах средств обхода блокировок и сведения об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации. Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", запрещающие использование технологий, позволяющих обойти блокировку запрещенных на территории РФ интернет-ресурсов, были приняты Госдумой в июле 2017 года.

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Все по теме:

VPN., Анонимайзеры, Закон, Интернет, Россия, Штрафы.
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