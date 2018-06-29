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В одной из школ РФ выпускникам выдали грамоты с гербом и флагом Украины

Школа
11:27 Сегодня Телеграф
УНИАН

В городе Серов Свердловской области выпускникам выдали грамоты об окончании учебного заведения с гербом и флагом Украины.

В средней общеобразовательной школе № 22 в Серове Свердловской области выпускникам выдали грамоты об окончании учебного заведения с гербом и флагом Украины. Одну из таких грамот Znak.com показали читатели.

В самой школе пояснили, что такие грамоты получили только выпускники 11 А класса. Ошибку допустила их классный руководитель при подготовке к вручению почетных грамот.

"Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамка грамоты была скачана из интернета. Никто не обратил внимания — ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины", — рассказали в учебном заведении.

В школе объяснили, что сейчас выпускники приносят грамоты обратно и их заменяют на новые, уже российского образца.

Ранее в одной из школ Нижнекамска в Татарстане выпускнице пришлось снять бюстгальтер, чтобы попасть на госэкзамен по химии.

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Выпускники, Герб Украины, Грамота, Свердловская область, Флаг Украины.
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