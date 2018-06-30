С 1 июля спецслужбы РФ будут проверять реализацию "пакета Яровой"

Организаторы распространения информации в интернете (ОРИ), обязанные с 1 июля в рамках реализации "пакета Яровой" полгода хранить сообщения российских пользователей Глобальной сети, будут проверяться по обращению органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности в РФ, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что пока такие запросы не поступали.

"Основанием проведения мероприятий по проверке ОРИ являются обращения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в ответ на запрос.

"В связи с отсутствием обращений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, о проведении проверок, данные проверки ещё не проводились",- отметили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, "реестр организаторов распространения информации в настоящее время содержит сведения о 143 ОРИ".

Как сообщалось, правительство РФ постановлением от 26 июня обязало организаторов распространения информации в сети интернет хранить электронные сообщения российских пользователей Глобальной сети в течение шести месяцев, начиная с 1 июля текущего года, и предоставлять эти сведения правоохранительными органам в установленном порядке.

Согласно федеральному закону "Об оперативно-розыскную деятельности", на территории РФ право её осуществлять предоставляется оперативным подразделениям: органов внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности (ФСБ), федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны (ФСО), таможенных органов РФ, Службы внешней разведки РФ (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), а также оперативное подразделение органа внешней разведки Минобороны РФ.

Вопросы обеспечения безопасности входят, в частности, в компетенцию ФСБ.

"Контроль осуществления организаторами распространения информации в интернете обязанности по хранению сведений о фактах приема, передачи, доставки информации пользователей сети осуществляется Роскомнадзором и его территориальными органами в форме выездных и документарных проверок на основании постановления правительства РФ от 8 апреля 2015 г. № 327",- сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре напомнили, что он является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контрольные и надзорные функции, а также является оператором реестра ОРИ.

Таким образом, как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий госконтроль и надзор в сфере информационных технологий Роскомнадзор должен осуществлять контроль за деятельностью ОРИ, "в том числе за исполнением организаторами распространения информации в сети "Интернет" обязанности по хранению указанного в постановлении правительства РФ № 728 объема информации".

Согласно утвержденным правительством правилам, организаторы распространения информации обеспечивает хранение на территории РФ текстовых сообщений пользователей интернета, голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей.

Также они обязаны осуществлять "предоставление электронных сообщений в установленном порядке уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельности или обеспечение безопасности РФ".

Данные правила распространяются на пользователей, зарегистрировавшихся или авторизовавшихся с помощью сетевых адресов, определяемых организатором распространения информации как используемые на территории РФ, либо указавших при регистрации документы, выданные российскими госорганами, а также находящихся на территории России.

"Организатор распространения информации хранит на территории РФ электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых организатором распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объеме в течение 6 месяцев с момента окончания приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений", - говорится в документе.

В июле 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Госдумы Ириной Яровой, ее коллегами по фракции "Единая Россия" Алексеем Пушковым и Надеждой Герасимовой, а также сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим, так называемым "пакетом Яровой" или "законом Яровой" был подписан перечень поручений правительству.

Большая часть поправок, предложенных двумя федеральными законами, входящих в "пакет Яровой", вступила в силу с 2016 года.

"Антитеррористические поправки", которые обязывают операторов связи хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года, вступят в силу с 1 октября 2018 года.