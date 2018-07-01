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В Москве освободили заложницу, захваченную в магазине мужчиной

Захват магазина в Москве
16:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Скриншот

В Москве сотрудники полиции освободили женщину, которую мужчина взял в заложники, она получила незначительные травмы.

В Москве силовики освободили удерживаемую в магазине "Дикси" на Большой Академической улице заложницу. Она была выведена из магазина медиками после того, как отряд правоохранителей провел штурм.

Освобожденную женщину увезла машина скорой помощи.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов, сотрудники полиции и бойцы Росгвардии задержали удерживавшего заложницу мужчину.

Освобожденная заложница получила незначительные травмы "в результате противоправных действий задержанного".

В Москве в магазине мужчина захватил заложников, есть раненый

Ранее сообщалось, что мужчина взял в заложники сотрудника одного из столичных магазинов.

Как сообщали очевидцы, движение на участке Большой Академической улицы в районе магазина "Дикси", где мужчина захватил заложника, было перекрыто, в том числе и для общественного транспорта. В настоящее время движение восстановлено в обе стороны.

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Видео, Женщина, Заложница, Магазин, Москва, Нападение, Освобождение, Травмы.
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