https://telegraf.com.ua/files/2018/07/36265721_1745313458892962_5715370477514391552_n-150x90.jpg Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4194459-bolton-i-putin-ne-soshlis-po-povodu-ukrainyi.html
Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Джона Болтона, на которых стороны не сошлись в украинском вопросе.
Российский президент Владимир Путин и помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине. Об этом сообщает CBS.
"Путин был со мной предельно откровенен и выражался ясно. И я ответил, что нам придется согласиться с разногласиями по Украине", - сказал Джон Болтон
Встреча Д. Болтона и В. Путина состоялась 27 июня в Кремле в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.
Telegraf.com.ua