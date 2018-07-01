Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины

Российский президент Владимир Путин и помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине. Об этом сообщает CBS.

"Путин был со мной предельно откровенен и выражался ясно. И я ответил, что нам придется согласиться с разногласиями по Украине", - сказал Джон Болтон

Встреча Д. Болтона и В. Путина состоялась 27 июня в Кремле в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.