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Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины

Переговоры Россия-США
19:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Джона Болтона, на которых стороны не сошлись в украинском вопросе.

Российский президент Владимир Путин и помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине. Об этом сообщает CBS.

"Путин был со мной предельно откровенен и выражался ясно. И я ответил, что нам придется согласиться с разногласиями по Украине", - сказал Джон Болтон

Встреча Д. Болтона и В. Путина состоялась 27 июня в Кремле в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.

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Владимир Путин, Джон Болтон, Переговоры, Россия, США, Украина.
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