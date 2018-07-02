В РФ испытают ракету "Кинжал" на Ту-22М3

Гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в российском оборонно-промышленном комплексе. "Кинжал" испытают на Ту-22М3", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что"на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет". Сроки начала испытаний не называются.

Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года. Отмечалось, что ракета комплекса летит на скорости в 10 раз быстрее звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей.