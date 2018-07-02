Путин и Трамп будут беседовать с глазу на глаз

Центральным элементом будущего хельсинкского саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным станет будущее Сирии и предложение о привлечении России как партнера в вытеснении Ирана с поля боя. Об этом заявил советник по национальной безопасности посол Джон Болтон, передает CBS News.

По его словам, важным является то, что лидеры будут говорить с глазу на глаз, что "даст возможность детально обсудить Сирию, а также целый ряд вопросов". "Есть возможности для проведения более широких переговоров о предоставлении помощи для вытеснения иранских сил обратно в Иран, что было бы значительным шагом вперед", - сказал Д. Болтон.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что установленный порядок дня с В. Путиным включает в себя расширенную встречу один на один с Д. Трампом, что вызывает беспокойство среди некоторых официальных лиц США по поводу каких-либо уступок, которые могут быть сделаны. "Никто не знает, что сделает Трамп, когда он будет в комнате с Путиным. Это касается практически всех вопросов", - сказал высокопоставленный чиновник.