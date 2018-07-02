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Песков: О потеплении говорить пока рано

Дмитрий Песков
14:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

По словам Дмитрия Пескова Россия и США готовы идти на компромиссы, несмотря на разногласия в вопросах, по которым стороны диаметрально расходятся.

В Кремле считают, что аннексия Крыма не должна мешать поиску "точек соприкосновения" США и России. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса как Крым быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России", - подчеркнул Д. Песков, комментируя возможность признания Соединенными Штатами аннексии полуострова. Он добавил, что по другим вопросам возможен диалог и поиск компромисса. "Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, для поисков возможных точек соприкосновения. Президент всегда подчеркивает, что он и Россия открыты для диалога и для совместных поисков компромиссов", - заявил Д. Песков.

По его мнению, несмотря на расхождения в позициях США и РФ по многим вопросам, укрепляется понимание о необходимости налаживания двустороннего диалога. "Безусловно, между Москвой и Вашингтоном достаточно много вопросов, по которым позиции диаметрально расходятся. Но вы видите сейчас, что политическая воля все-таки возобладала, и сейчас укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога, в данном случае - на высшем уровне", - сказал Д. Песков.

По его словам, рано говорить пока о потеплении отношений России и США. "Давайте не будем с вами спешить и говорить о потеплении. Безусловно, отрадным фактом является то, что контакты действительно интенсифицируются, но о потеплении пока говорить рано", - отметил Д. Песков. "Пока надо все-таки обсудить, наверное, и провести ревизию тех разногласий и раздражителей, которые есть в наших двусторонних отношениях", - добавил он.

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Дмитрий Песков, Компромисс, Крым, Россия, США.
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