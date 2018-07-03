Делегация США и Госдума РФ проведут переговоры "за закрытой дверью"

Делегация конгресса США, приехавшая с визитом в РФ, предложила провести встречу со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным и депутатами Госдумы в закрытом для СМИ режиме.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на работника аппарата Госдумы.

"С американской стороны прозвучала просьба ограничиться протокольной съемкой и провести встречу в закрытом для СМИ режиме", - сказал чиновник ГД.

Встреча намечена на 13:00 по московскому времени 3 июля.

Обычно межпарламентские встречи проходят в Госдуме в открытом для СМИ формате. Накануне данной встречи спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах пообщаться с членами делегации конгрессменов из США также в открытом для прессы режиме.

Однако позже Володин подтвердил, что Госдума пойдет навстречу просьбе парламентской делегации США провести беседу с депутатами в закрытом для СМИ режиме. При этом он пообещал, что после встречи журналистам будет предоставлена информация о содержании разговора.

Прибывшую в РФ делегацию конгрессменов из США возглавляет председатель комитета Конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби. В нее также вошли сенатор от штата Южная Дакота, председатель комитета по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн, сенатор от Канзаса Джерри Моран, сенатор от Северной Дакоты Джон Хойвен, сенатор от Монтаны Стивен Дейнз, сенатор от Луизианы Джон Кеннеди, член Палаты представителей от Техаса Кей Грэнджер, а также другие представители США.