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Путин готов разговаривать с Трампом с глазу на глаз

Дональд Трамп и Владимир Путин
13:09 Сегодня Телеграф
УНИАН

В Кремле заявили, что Путин готов начать переговоры Трампом в формате "тет-а-тет".

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин готов начать переговоры в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом в формате "тет-а-тет".

Как передает корреспондент в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Действительно, мы не исключаем, что, если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз", - сказал Песков.

По его словам, президенту РФ такой формат подходит.

"Абсолютно подходит, вы знаете, что президент Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам", - добавил он.

Как сообщалось, 2 июня Песков заявил, что аннексия Крыма не должна мешать поиску "точек соприкосновения" США и России.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Финляндии состоится неформальная встреча Путина и Трампа без помощников и журналистов, на этом якобы настаивает сам Трамп. При этом Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече президентов.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

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Владимир Путин, Встреча Трампа и Путина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Кремль, РФ.
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