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В Беларуси задержали оппозиционного политика

Николай Статкевич
14:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Николая Статкевича, белорусского оппозиционера, задержали в Минске перед началом организованной им акции "Освобождения и солидарности".

Оппозиционный политик Николай Статкевич, направлявшийся на организованную им акцию, задержан во вторник в Минске, сообщает телеканал "Белсат".

"Акция "Освобождения и солидарности", инициированная Николаем Статкевичем, должна была начаться у выхода из метро "Парк Челюскинцев", но политика задержали, когда он выходил из дома", - сообщил телеканал. Кроме того, незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщает о задержаниях пяти своих наблюдателей.

Н. Статкевич в Facebook призывал людей прийти на акцию в День независимости, чтобы "высказать свою солидарность с поколением, освободившим мир от власти Гитлера, и с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти его сторонника". Н.Статкевич - лидер распущенной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада). Один из создателей общественного объединения "Белорусское объединение военных".

19 декабря 2010 года, после объявления результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, акция оппозиции на площади Независимости в Минске вылилась в массовые беспорядки. Было задержано более 600 наиболее активных участников. Среди задержанных был и Н.Статкевич. В мае 2011 года суд Партизанского района Минска признал оппозиционера виновным в организации массовых беспорядков и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. А.Лукашенко 22 августа 2015 года помиловал Н.Статкевича, а также ряд оппозиционных активистов. После своего освобождения Н.Статкевич периодически проводит различные протестные мероприятия. В текущем году он был инициатором проведения "Марша рассерженных белорусов" и "Марша рассерженных белорусов 2.0", которые были направлены против так называемого "тунеядского" декрета.

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Беларусь, Задержание, Минск, Николай Статкевич, Оппозиция.
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