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В России испытали дальнобойную ракету С-400

С-400
16:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

оссия завершила испытания дальнобойной ракеты 40Н6 для зенитной ракетной системы С-400.

В России завершились государственные испытания ракеты С-400, до конца лета ее могут принять на вооружение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На полигоне Капустин Яр завершились госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е системы С-400. Межведомственная комиссия признала их успешными, подписан соответствующий акт. Ракета может быть принята на вооружение до конца лета", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, Сенат Конгресса США принял в понедельник законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который лишает министра обороны страны возможности принять поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, который касается покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

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Все по теме:

Испытания ракеты, Пентагон, Ракета, Россия, С-400.
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