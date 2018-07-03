В России испытали дальнобойную ракету С-400

В России завершились государственные испытания ракеты С-400, до конца лета ее могут принять на вооружение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На полигоне Капустин Яр завершились госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е системы С-400. Межведомственная комиссия признала их успешными, подписан соответствующий акт. Ракета может быть принята на вооружение до конца лета", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, Сенат Конгресса США принял в понедельник законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который лишает министра обороны страны возможности принять поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, который касается покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400.