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Россия ставит под сомнение легитимность генсека Советы Европы

ПАСЕ
22:41 Сегодня Телеграф
Укринформ

Россия шантажирует Совет Европы непризнанием выборов генсека из-за избрания его без участия российской делегации.

В МИД России утверждают, что легитимность генсека Советы Европы, который будет избран в июне 2019 года, в случае его избрания без участия представителей российской делегации для Москвы "находится под вопросом".

Об этом говорится в заявлении на сайте российского ведомства.

"В июне 2019 года предстоят выборы генерального секретаря. Легитимность высоких должностных лиц Совета Европы, избранных без российских голосов, находится для нас под вопросом", - говорится в сообщении.

МИД РФ также заявил, что "Россия исполнит все финансовые обязательства за период с момента вынужденного принятия решения о приостановке выплат" после "полного восстановления прав делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ"

В том же документе указано, что результаты работы Специального комитета по вопросу о роли и миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ad hoc комитет) в МИД РФ оценивают как "неплохой задел для устранения дисбаланса в регламентных документах ПАСЕ".

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МИД РФ, ПАСЕ, РФ, Совет Европы.
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