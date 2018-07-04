Россия ставит под сомнение легитимность генсека Советы Европы

В МИД России утверждают, что легитимность генсека Советы Европы, который будет избран в июне 2019 года, в случае его избрания без участия представителей российской делегации для Москвы "находится под вопросом".

Об этом говорится в заявлении на сайте российского ведомства.

"В июне 2019 года предстоят выборы генерального секретаря. Легитимность высоких должностных лиц Совета Европы, избранных без российских голосов, находится для нас под вопросом", - говорится в сообщении.

МИД РФ также заявил, что "Россия исполнит все финансовые обязательства за период с момента вынужденного принятия решения о приостановке выплат" после "полного восстановления прав делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ"

В том же документе указано, что результаты работы Специального комитета по вопросу о роли и миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ad hoc комитет) в МИД РФ оценивают как "неплохой задел для устранения дисбаланса в регламентных документах ПАСЕ".