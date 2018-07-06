Казахстан рекордно нарастил производство мяса птицы с начала года

За 5 месяцев текущего года производство мяса птицы в Казахстане составило 23,4 тыс. тонн, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании Energyprom.

При этом, производство свинины и конины увеличилось всего на 4% - до 30,8 тыс. тонн. В целом, за 5 месяцев текущего года производители мяса обеспечили казахстанцам 107,7 тыс. тонн мясной продукции, увеличив при этом показатели прошлого года на 14,5%.

Вместе с ростом производства, в Казахстане увеличивается спрос на мясо и мясные продукты - на 6,1% в годовом исчислении.

В частности, за год (май 2018 - к маю 2017) говядина подорожала на 9,4%, конина - на 9,2%, свинина - на 8,3%, баранина - на 6,7%. При этом, курица подешевела на 0,8%.

Напомним, ранее об увеличении потребления и производства мяса птицы сообщили американцы. Аналогичных планов придерживается Украина.

"Мировой спрос на мясо птицы постоянно растет из-за его доступности по сравнению с другими видами мяса. Увеличение потребления мяса птицы наблюдается почти на всех мировых рынках, поэтому перспективы роста украинского экспорта достаточно благоприятны.

В текущем году прогнозируется увеличение экспорта на 7-8% до 290 тыс.тонн, тогда как в следующем 2019 году этот показатель может увеличиться до 320 тыс. тонн", - комментирует исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.