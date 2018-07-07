В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных Кремля.
В Москве в пятницу, 6 июля, проходит концерт в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Как сообщает DW, среди участников мероприятия - Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Мария Алехина, артисты Театру.doc и другие.
На концерте покажут фрагменты из фильма "Процесс" Аскольда Курова о деле, по которому осужден режиссер, а также будет представлен проект "Рассказы" - видеозаписи чтения рассказов Сенцова.
Как известно, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. В РФ их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.
В целом в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.