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В России уничтожили более 25 тысяч тонн продуктов

Уничтожение продуктов
16:05 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

В РФ отчитались об уничтожении 25 тысяч тонн санкционной еды с момента вступления в силу указа Владимира Путина 2015 года.

Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил 25,1 тысячи тонн санкционных продуктов.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Россельхознадзором на 9 июля текущего года задержано 25,377 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции (24,441 тысячи тонн растительной продукции и 935,95 тонны продукции животного происхождения). Из них уничтожено 25,089 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках контрсанкционных мероприятий. Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

По мнению российских властей, уничтожение санкционным продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, поскольку она становится экономически невыгодной.

Санкционный сыр в России уничтожали с помощью бульдозера и катка, такая же судьба ждала европейские яблоки, персики, свинину, томаты и тому подобное.

Не обошлось и без курьезов - в частности, общественность взбудоражила информация о том, как в Татарстане в течение дня 10 человек и бульдозер уничтожали три тушки санкционных венгерских гусей.

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Россельхознадзор, Россия, РФ, Санкционные продукты, Уничтожение продуктов.
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