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В Кремле прогнозируют сложные переговоры Трампа и Путина

Кремль
14:11 Сегодня Телеграф
УНИАН

В РФ считают, что переговоры лидеров США и РФ будут достаточно непростыми и их вряд ли могут осложнить заявления Дональда Трампа.

В Кремле считают, что переговоры президентов США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина будут непростыми, и их вряд ли могут осложнить заявления главы Белого дома относительно российского газового проекта "Северный поток-2".

Как передает корреспондент в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они и так будут сложными, вы знаете объем разногласий, которые на повестке дня. Поэтому вряд ли что-то может это осложнить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли заявления Трампа осложнить переговоры.

"Что касается попыток по, скажем так, организации различных атак на этот коммерческий проект, то мы и раньше говорили, что считаем это проявлением недобросовестной конкуренции. Не что иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может им поставляться из альтернативных мест", - добавил он.

Песков подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий Россия подтверждала и подтверждает, что она является надежным гарантом энергетической безопасности Европы, ибо до сих пор ни один источник не продемонстрировал большую надежность и стабильность, чем поставки трубного газа, столь необходимые для прогнозируемого, поступательного развития экономики европейского континента.

"Мы считаем, что это вопрос экономической конкуренции, и что именно в рамках экономической конкуренции покупатели должны принимать решение о предпочтительности того или иного источника", - сказал он.

Как сообщалось, 11 июля Трамп назвал Германию зависимой от России из-за строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

"Я должен сказать, я считаю, это очень печально, когда Германия заключает большую нефтяную и газовую сделку с Россией", - отметил Трамп.

Он пояснил, что Германия тратит на оборону лишь чуть более 1% ВВП, когда одновременно миллиарды долларов тратятся на строительство газопровода "Северный поток-2". Трамп требует от всех стран - союзников НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП, как это было согласовано на саммите Альянса в 2014 году в Уэльсе.

При этом президент США сказал, что Соединенные Штаты расходуют на оборону 4,2% ВВП. Трамп назвал такую ситуацию неприемлемой.

"Мы должны защищать вас от России, но они платят миллиарды долларов России, и я думаю, что это крайне неприемлемо. И бывший канцлер Германии является главой газопроводной компании, которая поставляет газ. В конечном итоге, Германия получит то, что 70% этой страны будет контролироваться Россией с помощью природного газа, и вы говорите мне, что это уместно?" - отметил Трамп.

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Владимир Путин, Встреча Трампа и Путина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, РФ, США.
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