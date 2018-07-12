Указом Путина продлены ответные Западу российские санкции

Президент РФ Владимир Путин продлил действие ответных мер на введенные рядом стран санкции против России на 2019 год.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560", - говорится в тексте документа.

Правительству поручено обеспечить выполнение мероприятий и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.

В 2014 году из-за агрессии России против Украины ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию и др., начали вводить санкции в отношении России. 6 августа 2014 года Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда товаров. Контрсанкции после этого неоднократно продлевались.