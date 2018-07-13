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Греция высылает послов РФ: В Кремле традиционно обвиняют США

Кремль
17:12 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

МИД РФ заявил, что за высылкой российских дипломатов Грецией стоит Вашингтон.

Посол Греции в Москве Андреас Фриганас был вызван в пятницу в МИД РФ, где ему был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запретом на въезд в республику еще двум гражданам РФ.

Об этом говорится в сообщении российского министерства, передает Европейская правда.

"13 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запретом на въезд еще двух граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший эти действия в заявлении Госдепа" - добавили в МИД РФ.

Греция решила выслать двух российских дипломатов по обвинению в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения, которое должно положить конец давнем споре Греции с соседней Македонией.

Как сообщалось, российским властям дали время до пятницы, чтобы вывезти двух дипломатов из Греции.

Правительство было вынуждено действовать после получения доказательств "конкретных действий", сказал чиновник. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.

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Греция, Дипломаты, МИД РФ, Россия, США.
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