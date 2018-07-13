Козака назначили новым "куратором" Приднестровья вместо скандального Рогозина

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Козака своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

Козак станет новым куратором в вопросах непризнанного Приднестровья. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"За Казаком в правительстве закреплены энергетика и промышленность. Но Молдова и Приднестровье — это еще и сельское хозяйство, и гуманитарные вопросы, и оборонка — на Днестре стоят российские миротворцы, там склады боеприпасов и контингент военнослужащих для их охраны. В качестве спецпредставителя он сможет влезать и в эти сферы", - рассказал источник.

По его словам, в ближайшее время состоится встреча Козака и Рогозина, на которой последний передаст дела в отношении Молдовы.

Предыдущим спецпредставителем президента по Приднестровью был Дмитрий Рогозин, который в мае возглавил "Роскосмос". Вице-премьер нередко высмеивал молдавских политиков в своем Twitter, а в 2014 году, когда Румыния впервые запретила пролет самолета с ним на борту через свое воздушное пространство, пригрозил, что в следующий раз прилетит на бомбардировщике.

Закончилось все в августе 2017 года тем, что власти Молдовы объявила Рогозина персоной нон грата, что закрыло для него дорогу и в молдавскую столицу, и в Тирасполь, куда он мог попасть только через кишиневский аэропорт.

В 2003 году Козак по поручению Путина готовил план урегулирования приднестровского конфликта.

Казак, который работал заместителем главы администрации президента, поработал над документом, который до сих пор называют его именем - "меморандум Козака".

План, который предусматривал возвращение Приднестровья в состав Молдовы на правах субъекта федерации, до ноября 2003 года был согласован и парафирован президентом Молдавии Владимиром Ворониным и приднестровским лидером Игорем Смирновым.

Причем на последнего Москва осуществляла беспрецедентное давление: он утверждал своей подписью каждую страницу документа прямо в кремлевском кабинете Козака, говорится в материале. Впоследствии Воронин позвонил Путину и отказался подписать документ.

Козак, покидая Кишинев, обвинил Воронина в "дефиците политического мужества". Один из знакомых вице-премьера, комментируя его назначение спецпредставителем по Молдавии, сказал: "Нам не смешно совсем".

Советник нынешнего президента Молдовы Игоря Додона Василий Шова, курирующий приднестровское направление, ждет от назначения Козака "позитива".

"Лучше иметь партнера, который глубоко знает проблемы. Это обнадеживает и настраивает на серьезный подход по поводу того, что делать дальше", - сказал Шова.