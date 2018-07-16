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Путин сообщает о 25 млн нейтрализованных кибератак на Россию

Кибератаки
09:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Владимир Путин насчитал 25 миллионов кибератак на РФ во время ЧМ-2018.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 25 млн кибератак и иных воздействий на информационную инфраструктуру РФ, связанную с чемпионатом мира по футболу, было нейтрализовано в период мундиаля, передает ТАСС.

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"В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу", - сказал Путин.

Он также сообщил, что почти 130 представителей спецслужб из 34 стран мира принимали участие в обеспечении безопасности ЧМ.

Путин добавил, что ни одного серьезного происшествия не было допущено в период чемпионата.

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Владимир Путин, Кибератаки, РФ, Спецслужбы.
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