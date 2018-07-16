https://telegraf.com.ua/files/2018/07/9976049-min-e1494089135207-1024x580-150x90.jpg Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4252960-putin-soobshhaet-o-25-mln-neytralizovannyih-kiberatak-na-rossiyu.html
Путин сообщает о 25 млн нейтрализованных кибератак на Россию
Владимир Путин насчитал 25 миллионов кибератак на РФ во время ЧМ-2018.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 25 млн кибератак и иных воздействий на информационную инфраструктуру РФ, связанную с чемпионатом мира по футболу, было нейтрализовано в период мундиаля, передает ТАСС.
"В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу", - сказал Путин.
Он также сообщил, что почти 130 представителей спецслужб из 34 стран мира принимали участие в обеспечении безопасности ЧМ.
Путин добавил, что ни одного серьезного происшествия не было допущено в период чемпионата.
Telegraf.com.ua