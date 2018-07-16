Смоленская катастрофа: Россия до сих пор не отдает обломки самолета

Россия усложняет проведение следствия в деле Смоленской катастрофы, отказывая польским экспертам в проведении реконструкции разбитого Ту-154М экс-президента Леха Качиньского.

Об этом заявил в понедельник спикер Смоленской подкомиссии Марта Паленек, сообщает Onet.pl.

"Подкомиссия по восстановлению расследования авиакатастрофы от 10 апреля 2010 года напоминает, что, невзирая на однозначную оценку Совета Европы, Россия все еще отказывается возвращать обломки Ту-154М, навигационное оборудование и черные ящики, которые российская сторона удерживает незаконно", - говорится в заявлении спикера подкомиссии.

Она напомнила, что Россия отказывает польской стороне в действиях относительно реконструкции Ту-154М на базе обломков самолета, находящихся в Смоленске, невзирая на то, что такие действия считает необходимыми для расследования катастрофы Международная организация гражданской авиации (ICAO).

"Тем временем, российская сторона не только отказывается выполнять нормы ICAO и резолюцию Совета Европы, но и в заявлении МИД России от 13 июля называет требование проведения этого целеустремленными политическими действиями. В данной ситуации отказ России выполнять нормы ICAO и резолюцию комиссии Совета Европы имеет признаки осложнения следственных действий, которые имеют целью выяснить все обстоятельства смерти президента Леха Качиньского, последнего президента в экзиле Ришарда Качоровского, всех руководителей родов вооруженных сил во главе с начальником генштаба Францишеком Гонгором, творцом "Солидарности" Анной Валентинович и другими лидерами Польши, погибшими под Смоленском 10 апреля 2010 года", - заявила Паленек.

В пятницу МИД России проинформировало, что в Польше "выполняют политический заказ" и "спекулируют" на теме катастрофы, обвиняя Россию в создании препятствий в Смоленском следствии. По убеждению Москвы, Польша продолжает "демонизировать" Россию перед польским и международным сообществом и советует чиновникам в Варшаве "завершить эту практику, а заняться делом".

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной в 2016 году. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета, произошедший еще до столкновения с землей.

Россия уже восемь лет подряд отказывается отдавать Польше обломки самолета, мотивируя это своим внутренним следствием в РФ. По убеждению Варшавы, это может свидетельствовать об укрывательстве чего-то Москвой.

В авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившиеся на борту польского правительственного самолета, в частности тогдашний президент РП Лех Качиньский.