На северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв
Сегодня, 16 июля, на северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв, происшествие случилось в здании автосервиса, расположенного по улице Авиационной.
На северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв. Есть информация о 4-х раненных.
"На северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сдетонировали несколько баллонов в автосервисе на Авиационной улице. Уже четверо раненых, однако, количество может вырасти", - сказано в сообщении.
Напомним, правоохранители установили, что причиной взрыва на базе отдыха в Лиманском районе (Донецкая область), в результате которой пострадали два человека, стала самодельная граната, которую во время конфликта бросил местный житель.
15 июля, ночью в Лиманский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Щурово произошел взрыв и есть пострадавшие.