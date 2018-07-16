На северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв. Есть информация о 4-х раненных.

"На северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сдетонировали несколько баллонов в автосервисе на Авиационной улице. Уже четверо раненых, однако, количество может вырасти", - сказано в сообщении.

Напомним, правоохранители установили, что причиной взрыва на базе отдыха в Лиманском районе (Донецкая область), в результате которой пострадали два человека, стала самодельная граната, которую во время конфликта бросил местный житель.

15 июля, ночью в Лиманский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Щурово произошел взрыв и есть пострадавшие.