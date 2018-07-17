Путин о вступлении Украины в НАТО: Реакция будет крайне негативной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступит в НАТО.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает Украинская правда.

"Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", — заявил Путин.

Напомним, 11 июля Саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.

Как известно, в соответствии с решением Бухарестского саммита НАТО Украина и Грузия однажды станут членами Альянса".