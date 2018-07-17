https://telegraf.com.ua/files/2018/07/003MainY28-150x90.jpg Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4256001-putin-o-vstuplenii-ukrainyi-v-nato-reaktsiya-budet-krayne-negativnoy.html
Путин о вступлении Украины в НАТО: Реакция будет крайне негативной
06:25 Сегодня Телеграф
Путин угрожает "крайне негативной" реакцией в случае вступления Украины в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступит в НАТО.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает Украинская правда.
"Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", — заявил Путин.
Напомним, 11 июля Саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.
Как известно, в соответствии с решением Бухарестского саммита НАТО Украина и Грузия однажды станут членами Альянса".
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