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Путин о вступлении Украины в НАТО: Реакция будет крайне негативной

Владимир Путин
06:25 Сегодня Телеграф

Путин угрожает "крайне негативной" реакцией в случае вступления Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступит в НАТО.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает Украинская правда.

"Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", — заявил Путин.

Напомним, 11 июля Саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.

Как известно, в соответствии с решением Бухарестского саммита НАТО Украина и Грузия однажды станут членами Альянса".

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Владимир Путин, Грузия, НАТО, Украина.
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