ЕСПЧ встал на защиту Pussy Riot, взыскав с России €50 тыс

Европейский суд по правам человек признал нарушенным право на справедливый суд в отношении участниц панк-акции Pussy Riot при рассмотрении уголовного дела о хулиганстве из-за акции в храме Христа Спасителя.

"ЕСПЧ взыскал в пользу Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тысяч евро, в пользу Екатерины Самуцевич - 5 тысяч евро. Также 11 тысяч 750 евро взыскано с России в качестве компенсации издержек и расходов", - сообщила во вторник адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы заявительниц.

Как отмечается в опубликованном на сайте суда постановлении, ЕСПЧ единогласно признал, что уголовное преследование заявителей, а также объявление видеоматериалов (группы) экстремистскими и запрет их нарушают статью 10 Конвенции по защите прав человека и основных свобод (Право на свободу выражения мнения).

Также судьи единогласно признали нарушение статьи 6 Конвенции - право на справедливое судебное разбирательство.

В конце февраля 2012 года пять девушек устроили в храме Христа Спасителя в Москве так называемый "панк-молебен" с политическими требованиями. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете. Позднее полиция задержала трех участниц акции - Н.Толоконникову, М.Алехину и Е.Самуцевич.

В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство.

В октябре того же года Мосгорсуд изменил Е.Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда. Приговор М.Алехиной и Н.Толоконниковой был оставлен в силе. Срок заключения девушек истек в начале марта 2014 года.