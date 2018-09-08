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Экзархи Константинополя в Киеве: РПЦ обещает "ответные действия" в ближайшее время

В РПЦ возмутились экзархами в Киеве и пригрозили "ответными действиями"
16:46 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

В РПЦ возмутились экзархами в Киеве и пригрозили "ответными действиями".

В Русской Православной Церкви заявили о своем "решительном протесте" и "глубоком возмущении" в связи с сообщением о назначении двух экзархов Константинопольского Патриархата в Киеве.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном 8 сентября на официальном сайте Московского патриархата, передает Украинская правда.

В РПЦ заявили, что решение о назначении экзархов "принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов".

По мнению РПЦ, решение о назначении "полностью противоречит позиции Константинопольского Патриархата и лично Патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной Церкви в Украине".

Также в РПЦ обвинили Константинопольский Патриарх во вмешательстве "в дела иной Поместной Церкви" и "ложном толковании исторических фактов", а также заявили, что Константинопольский Патриарх "не обладает и никогда не обладал исключительными властными полномочиями".

"Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия. Вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на Патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской Церкви, которые их поддерживают. Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время", - отмечается в заявлении РПЦ.

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Автокефалия, РПЦ, УПЦ МП, Экзархи.
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