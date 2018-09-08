"Ответные действия": РПЦ угрожает разорвать отношения с Константинополем
В РПЦ обвинили Константинополь в вероломстве и пригрозили разрывом отношений в случае признания украинской автокефалии.
В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу".
"Судя по всему, средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".
Он напомнил, что несколько дней назад патриарх Кирилл предпринял поездку в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Митрополит Иларион заявил: "Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем".
Напомним, в РПЦ возмутились прибытием экзархов в Киев и пригрозили "ответными действиями".
РПЦ - это сатанинская организация, а не православная...
вон сегодня даже кран в крымский мост ударил - его ж вроде сам гундяй освящал,
видно небесам не по нраву выходки русских попов
московія порадуйся за свою церкву-матір.!!!!
ой налякав кловун масковський. ха-ха-ха. вже розірвав бігом
Тобто Вселенський Патріарх їм не указ? Яка церква, який гріх! Вони наражають і усіх своїхвірян на цей жах