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"Ответные действия": РПЦ угрожает разорвать отношения с Константинополем

Патриарх Кирилл и патриарх Варфоломей
18:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

В РПЦ обвинили Константинополь в вероломстве и пригрозили разрывом отношений в случае признания украинской автокефалии.

В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу".

"Судя по всему, средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что несколько дней назад патриарх Кирилл предпринял поездку в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Митрополит Иларион заявил: "Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем".

Напомним, в РПЦ возмутились прибытием экзархов в Киев и пригрозили "ответными действиями".

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Все по теме:

Автокефалия, Варфоломей, Иларион, Кирилл, Константинополь, РПЦ.
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4 Комментария
  • Alek 08.09.2018 19:17

    РПЦ - это сатанинская организация, а не православная...
    вон сегодня даже кран в крымский мост ударил - его ж вроде сам гундяй освящал,
    видно небесам не по нраву выходки русских попов

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  • Влад 08.09.2018 18:44

    московія порадуйся за свою церкву-матір.!!!!

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  • іван 08.09.2018 18:28

    ой налякав кловун масковський. ха-ха-ха. вже розірвав бігом

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  • ніна 08.09.2018 18:28

    Тобто Вселенський Патріарх їм не указ? Яка церква, який гріх! Вони наражають і усіх своїхвірян на цей жах

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