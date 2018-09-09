В самый высокий небоскреб Европы ударила молния: впечатляющее видео

8 сентября вечером в Санкт-Петербурге молния ударила в здание, которое считается самым высоким небоскребом Европы. Видео опубликовано в YouTube. Речь идет о Лахта-центре - строящемся бизнес-центре, высота которого достигает 462 метра. Всего в здании 87 этажей. На данный момент оканчивается строительство здания. Отметим, что после открытия, которое запланировано на текущий год, в центре начнет работать штаб-квартира "Газпрома". Стихия разбушевалась в Санкт-Петербурге после 21:00. Молнии ударяли не только в Приморском районе, где расположен Лахта-центр, но и на Гражданском проспекте, в Купчино, в Веселом поселке и на Васильевском острове. Отмечается, что в результате попадания молнии в небоскреб никто не пострадал.