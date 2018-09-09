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Россияне протестуют против пенсионной реформы: есть задержанные

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На акциях протеста начались задержания
13:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: twitter.com/Ulyashark

По всей России проходят протесты против пенсионной реформы - начались задержания и столкновения.

Сторонники Алексея Навального 9 сентября в единый день голосования по всей России проводят акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Навального двое суток продержали в изоляторе и арестовали на 30 суток Акции согласованы лишь некоторых городах, в некоторых, включая Москву и Санкт-Петербург — нет, передает "Медуза".

В Хабаровске задержаны 12 участников акции протеста, в Томске — не менее 10, Комсомольске-на-Амуре — четверо. В Новосибирске сообщается о столкновения демонстрантов с полицией.

Отмечается, что этот день был выбран для протестов, потому что 9 сентября в 80 субъектах РФ проходят выборы разного уровня. В частности, в Москве выбирают мэра, а в Подмосковье — губернатора. Первый (и самый молодой) губернатор уже избран — Ямало-Ненецкий АО возглавил 30-летний Дмитрий Артюхов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности повышения пенсионного возраста в РФ, увязав это с «безопасностью страны». Согласно законопроекту, пенсионный возраст в России повысится для мужчин - до 65 лет к 2028 году, для женщин - до 63 лет к 2034 году.

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Алексей Навальный, Пенсионная реформа, Пенсия, Россия.
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