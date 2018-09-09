РЖД электрифицировала линию в обход Украины

Российская железная дорога завершила обеспечение электроснабжения линии в обход Украины. Об этом говорится в сообщении компании, которая занималась реализацией проекта ПАО "ФСК ЕЭС", передает УНН.

"ПАО "ФСК ЕЭС" завершило реализацию проекта по обеспечению электроснабжением железнодорожной линии Журавка-Миллерово (в обход Украины)", — сказано в сообщении компании.

Новая ж/д линия длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Магистраль теперь электрифицирована на всем протяжении. В августе прошлого года "РЖД" завершила строительно-монтажные работы на железнодорожном обходе Украины. 11 декабря, Россия полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход территории Украины.