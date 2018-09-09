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РЖД электрифицировала линию в обход Украины

РЖД
15:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Железнодорожная ветка в обход Украины Журавка-Миллерово, протяженностью 137 км, теперь полностью электрифицирована.

Российская железная дорога завершила обеспечение электроснабжения линии в обход Украины. Об этом говорится в сообщении компании, которая занималась реализацией проекта ПАО "ФСК ЕЭС", передает УНН.

"ПАО "ФСК ЕЭС" завершило реализацию проекта по обеспечению электроснабжением железнодорожной линии Журавка-Миллерово (в обход Украины)", — сказано в сообщении компании.

Новая ж/д линия длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Магистраль теперь электрифицирована на всем протяжении. В августе прошлого года "РЖД" завершила строительно-монтажные работы на железнодорожном обходе Украины. 11 декабря, Россия полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход территории Украины.

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Все по теме:

Железная дорога, Журавка - Миллерово, РЖД, Россия, Украина, Электрификация.
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