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Замглавы польско-российского центра не пустили в Россию

Пункт пропуска "Гусев"
17:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Лукаш Адамский получил запрет до марта 2021 года, поскольку по версии ФСБ России "представлял угрозу для национальной безопасности, обороноспособности и публичного порядка" в Польше.

Польского историка, заместителя директора Центра польско-российского диалога и понимания Лукаша Адамского не впустили в Россию.

Об этом он написал в соцсетях, информирует Onet.pl.

По его словам, его не впустили в Россию на пункте пропуска "Гусев", когда он ехал в Светлогорск Калининградской области, чтобы принять участие вместе с местной властью в открытии чемпионата по футболу для детей из пограничной зоны.

Директор Центра польско-российского диалога и понимания Эрнест Вицишкевич по этому поводу написал в соцсетях, что честный разговор о прошлом и настоящем региона с открытыми россиянами, с участием соседей из Украины, Литвы и Беларуси считается в России угрозой. Впрочем, он заметил, что это решение не повлияет на деятельность центра.

Это уже второй случай за последнее время запрета на въезд в Россию польских экспертов. В частности, в мае этого года после прилета в Москву трехлетний запрет на въезд получил директор Польского института международных отношений Славомир Дембский. Тогда МИД России проинформировал, что это ответ на выдворение из Польши российских политологов.

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Замглавы польско-российского центра, Лукаш Адамский, Польский историк, Пункт пропуска Гусев, Россия.
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