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Протесты против пенсионной реформы в РФ: задержаны около 100 человек

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Акция протеста
19:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

В России во время акций протеста против пенсионной реформы задержано около 100 человек.

Порядка 100 человек задержаны в ходе несогласованных акций в Санкт-Петербурге, несколько человек задержаны в Москве, заявил начальник Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев.

"У нас действительно около 100 задержаны в Санкт-Петербурге и в Москве несколько человек за нарушение законодательства", - сказал Ю.Валяев в ходе своего выступления в ЦИК РФ в воскресенье.

"Призывы к участию в несогласованных акциях - это нарушения. Участие в таких акциях, как правило, не обходится без каких-то призывов. А значит - это нарушение запрета агитации в день тишины", - отметил Ю.Валяев.

Акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, проходят в воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

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МВД России, Протесты в России, Протесты против пенсионной реформы, Россия, Юрий Валяев.
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