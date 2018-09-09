Протесты против пенсионной реформы в РФ: задержаны около 100 человек

Порядка 100 человек задержаны в ходе несогласованных акций в Санкт-Петербурге, несколько человек задержаны в Москве, заявил начальник Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев.

"У нас действительно около 100 задержаны в Санкт-Петербурге и в Москве несколько человек за нарушение законодательства", - сказал Ю.Валяев в ходе своего выступления в ЦИК РФ в воскресенье.

"Призывы к участию в несогласованных акциях - это нарушения. Участие в таких акциях, как правило, не обходится без каких-то призывов. А значит - это нарушение запрета агитации в день тишины", - отметил Ю.Валяев.

Акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, проходят в воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.