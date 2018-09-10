В России продолжает падает рубль - доллар достиг пика за два с половиной года

Торги валютой на Московской бирже в понедельник, 10 сентября, открылись разнонаправленным движением котировок.

Курс евро в первые минуты торгов снижался, в то время как курс доллара рос.

На пике курс доллара достиг отметки 70,16 руб., что стало самым высоким его показателем почти за 2,5 года, передает РБК.

В последний раз выше этого уровня курс доллара на Московской бирже поднимался 16 марта 2016 года, когда доллар стоил 71,44 руб. Достигнув пиковой отметки, курс доллара несколько снизился.

К 10:15 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 69,88 руб, что примерно на 2 коп. ниже уровня закрытия торгов 7 сентября. Курс евро к этому моменту достиг отметки 80,66 руб, что на 26 коп. ниже уровня закрытия торгов пятницы.