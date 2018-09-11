Защитник встретился с Сущенко в Лефортово

Общественный защитник незаконно осужденного в РФ корреспондента Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин посетил его в СИЗО Лефортово, чтобы подготовиться к рассмотрению 12 сентября апелляции на приговор в Верховном суде России.

"Был сегодня в тюрьме у Романа Сущенко, обсуждали с ним завтрашний день (рассмотрение апелляции в Верховном суде РФ - ред.). Кто, что и в какой очередности будет говорить. Конечно, будем требовать отмены приговора, но понятно, что в нынешнем российском суде это нереально. Будем стремиться к смягчению нынешнего наказания 12 лет до минимально возможного в 10 лет. Аргументация, не учтенная судом первой инстанции, у нас для этого есть", - сообщил Фейгин.

Он напомнил, что ранее российская прокуратура не стала оспаривать приговор. И это означает, что изменения его в большую сторону быть не может.

Также Фейгин сообщил, что украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко отбыл в Киев в распоряжение МИД Украины. Теперь функции советника по консульским вопросам в Посольстве Украины в Москве исполняет Альберт Черниюк. «Вчера он впервые посетил Романа Сущенко в тюрьме. Но ему, естественно, еще нужно какое-то время, чтобы лучше ознакомиться с обстоятельствами дела», - резюмировал Фейгин.

В среду, 12 сентября, Верховный суд России рассмотрит апелляцию на приговор Сущенко.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.