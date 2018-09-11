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В РФ говорят о намеченных с ЕС мерах против санкций США по Ирану

МИД РФ
22:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

МИД РФ сообщило о намеченном с ЕС комплексе мер, направленных на противодействие санкциям США в отношении Ирана.

Россия и ЕС наметили комплекс мер по противодействию санкциям США в отношении Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью "Российской газете", передает УНН.

"Вашингтон готов идти на очень много, и такая тенденция в политике США крайне опасна. Поэтому мы наметили комплекс мер, которые надо обсудить с европейцами", - сообщил он.

Кроме того, по словам Рябкова, необходимые внутренние усилия РФ, чтобы наилучшим образом подготовиться к моменту, когда "американцы перейдут ко второй фазе восстановления собственных экстерриториальных санкций против Ирана".

"Мы должны найти формулы, средства и механизмы реакции на ожидаемую вторую волну, которые позволили бы минимизировать ущерб от санкций США и разработать методы решения задач в сфере экономического сотрудничества гарантированным, надежным способом, чтобы экономические операторы по крайней мере видели альтернативы подчинения американскому диктату ... Здесь определяющее значение будет иметь наша коллективная воля и способность создать условия для продолжения экспорта иранской нефти на внешние рынки", - добавил замглавы МИД РФ.

Ранее, в мае, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Общего всеобъемлющего плана действий - соглашения, которое ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года Общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

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Иран, МИД РФ, Россия, Санкции, США.
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