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Путин предлагает Японии заключить мирный договор

Курилы
11:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Мирный договор без предварительных условий между Японией и Россией предложил заключить Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии до конца 2018 года заключить мирный договор без предварительных условий.

"Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий", - сказал В. Путин. По его словам, на основе этого мирного договора Россия и Япония "как друзья продолжат решать все спорные вопросы" и это, якобы, "облегчило бы решение всех проблем", которые Япония и Россия как правопреемник СССР не могут решить 70 лет. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который приехал с визитом в Россию, заявил, что он и Владимир Путин приложат все усилия для заключения мирного договора. По мнению японского премьера, новые подходы к двусторонним отношениям "меняют черты японско-российского сотрудничества".

Как известно, четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны, когда, согласно решению Ялтинской конференции 1945 года, Советскому Союзу возвращались территории, ранее принадлежавшие России и затем присоединённые к Японии. Проблема статуса этих островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Япония заявляет о своих правах на них. Россия настаивает на своем суверенитете над островами.

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Владимир Путин, Курилы, Мирный договор, Россия, Япония.
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