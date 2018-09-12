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В Крыму прошли авиационные учения ЧФ России

Су-24М
14:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Два соединения морской авиации Черноморского флота России провели учебные полеты над Крымом и акваторией Черного моря.

В аннексированном Крыму два соединения морской авиации Черноморского флота России подняли по тревоге в рамках учений. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, передает "Крым.Реалии". Он отметил, что по замыслу учения, летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря.

"С этой целью с двух аэродромов подняты в небо самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ", – уточнил он. В. Астафьев добавил, что в условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажам необходимо обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.

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Авиация, Крым, Россия, Учения, Черное море, Черноморский флот.
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