В 2018 году Крым посетило 900 тыс. граждан Украины

Подконтрольные РФ чиновники в аннексированном Крыму утверждают, что Крым с начала года посетили 5,6 миллиона туристов, из которых 885 тысяч - граждане Украины. Об этом утверждает подконтрольное Кремлю министерство курортов и туризма Крыма, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы этого ведомства.

"По состоянию на 10 сентября с начала 2018 года в Крыму отдохнуло 5,6 миллиона туристов, что на 30% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Из них 885 тысяч - граждане Украины", - сообщили в пресс-службе. По словам министра курортов и туризма в аннексированном Крыму Вадима Волченко, места в гостиницах и санаториях полуострова "бронируются до декабря". Информации о количестве отдыхающих на аннексированном полуострове из независимых источников нет.