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В 2018 году Крым посетило 900 тыс. граждан Украины

Крым
15:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

По утверждению властей аннексированного Крыма на курортах полуострова в 2018 году отдохнули 5,6 млн. человек, из которых почти 900 тыс. граждане Украины.

Подконтрольные РФ чиновники в аннексированном Крыму утверждают, что Крым с начала года посетили 5,6 миллиона туристов, из которых 885 тысяч - граждане Украины. Об этом утверждает подконтрольное Кремлю министерство курортов и туризма Крыма, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы этого ведомства.

"По состоянию на 10 сентября с начала 2018 года в Крыму отдохнуло 5,6 миллиона туристов, что на 30% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Из них 885 тысяч - граждане Украины", - сообщили в пресс-службе. По словам министра курортов и туризма в аннексированном Крыму Вадима Волченко, места в гостиницах и санаториях полуострова "бронируются до декабря". Информации о количестве отдыхающих на аннексированном полуострове из независимых источников нет.

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Крым, Курорт, Россия, Туристы, Украина.
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