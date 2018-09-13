Один из участников Pussy Riot попал в реанимацию

Участник российской панк-группы Pussy Riot, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов попал в реанимацию после того, как начал терять зрение, способность говорить и передвигаться. Его близкие заявили о возможном отравлении, сообщает Meduza со ссылкой на девушку П. Верзилова Веронику Никульшину, которая также является участницей Pussy Riot.

"Верзилову стало плохо 11 сентября во время заседания суда относительно нарушения Никульшиной правил дорожного движения. Когда девушка пришла домой, он заявил, что теряет зрение. По дороге в больницу у Верзилова начались судороги. В больнице анализы вроде ничего плохого не показали, однако в час ночи его перевели в токсикологическое отделение", - сообщила В. Никульшина. Врачи отказались сообщить диагноз парня и только сказали, что состояние пациента тяжелое, но динамика положительная. 12 сентября в больницу приехала мать П. Верзилова, однако врачи не пустили её к сыну. Ей тоже не сообщили о состоянии парня и не назвали его диагноза.

Последняя акция Pussy Riot состоялась во время финального матча чемпионата мира по футболу в "Лужниках" 15 июля. Участники - Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Петр Верзилов и Вероника Никульшина - в рамках акции "Милиционер вступает в игру" выбежали на поле в полицейской форме, прервав игру. На следующий день активистов арестовали на 15 суток. Их также признали виновными в незаконном ношении форменной одежды и оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.