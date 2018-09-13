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Лавров заявил о готовности Кремля идти на сближение с Вашингтоном

Сергей Лавров
09:36 Сегодня Телеграф

Москва готова предпринять шаги для улучшения отношений с США.

Москва готова делать все возможное, чтобы выйти из тупика в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, и серьезно воспринимает желание президента Дональда Трампа организовать диалог, хотя антироссийские настроения в США являются препятствием.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью DPA, опубликованном на сайте ведомства, передает Европейская правда.

"Мы серьезно воспринимаем заявления Дональда Трампа о желании наладить нормальный диалог между нашими странами, готовы пройти свою часть пути для вывода двусторонних связей из тупика. Однако судить о реальной заинтересованности партнеров в конструктивном сотрудничестве можно только из практических шагов. А вот их как раз нет из-за действий Вашингтона", - сказал Лавров.

"Если от американского лидера и идут какие-то положительные импульсы, то они полностью нивелируются замаскированной русофобией в американской элите, которая рассматривает нашу страну как угрозу геополитическому доминированию США, выступает за" системное содержание" России с использованием односторонних санкций и других инструментов давления", - пожаловался глава российского внешнеполитического ведомства.

Отметим, советник по национальной безопасности США Джон Болтон после переговоров Трампа с Путиным заявил, что контакты президентов США и России не дали понимания по поводу ситуации в Сирии.

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Вашингтон, Дональд Трамп, Сергей Лавров, США.
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