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РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины

Патриарх Кирилл
08:39 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Патриарх Русской православной церкви Кирилл созвал Священный Синод из-за украинского вопроса.

В пятницу, 14 сентября, в Москве пройдет внеочередное заседание синода Русской православной церкви. Ожидается, что основной темой обсуждения станет предоставление Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Информация об этом появилась вечером, 13 сентября, на сайте РПЦ.

Начало заседания синода запланировано на 11:00 утра. Оно состоится в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве под председательством патриарха Московского Кирилла.

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Напомним, 7 сентября стало известно о том, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Это событие панически раскритиковали в РПЦ, назвав соответствующий шаг "вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

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Автокефалия, Патриарх Кирилл, Священный Синод, Томос, УПЦ.
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1 Комментарий
  • Аналітик 14.09.2018 10:17

    Яке взагалі діло московітським попам до іншої країни. Хай своїх годують

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