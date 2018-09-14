У Лукашенко пообещали не поднимать пенсионный возраст

Правительство Беларуси не рассматривает вопрос о дальнейшем повышении пенсионного возраста, заявил первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин во время рабочей поездки в Гомельскую область.

"С каждым годом число людей пенсионного возраста на одного работающего увеличивается. Вместе с тем правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста", - цитирует А.Турчина пресс-служба правительства.

Указом президента Беларуси с 1 января 2017 года предусмотрено ежегодное поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет у мужчин и 58 лет - у женщин. Соразмерно общегражданскому будет и постепенное повышение предельного возраста нахождения на военной службе военнослужащих.

"Что касается уровня пенсий, то в этом году неоднократно повышали их размеры. Планируем сохранять средний размер трудовых пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране", - добавил А.Турчин.