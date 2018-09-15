Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4492581-putin-i-merkel-govorili-o-sentsove.html
Путин и Меркель говорили о Сенцове
Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что Ангела Меркель и Владимир Путин беседовали про Олега Сенцова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ и канцлер Германии обсудили ситуацию в отношении осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом С. Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом 14 сентября, сообщает ТАСС. По его словам, вопрос О. Сенцова "касается сугубо гуманитарной сферы".
"Есть законодательные процедуры в РФ, которые в данном случае можно применить .... Все те, кто беспокоится о его судьбе, об этом проинформированы", - сообщил С. Лавров. Он добавил, что РФ "неоднократно публично информировала общественность, в том числе о состоянии здоровья О. Сенцова, он находится под постоянным контролем врачей".
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