Путин и Меркель говорили о Сенцове

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ и канцлер Германии обсудили ситуацию в отношении осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом С. Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом 14 сентября, сообщает ТАСС. По его словам, вопрос О. Сенцова "касается сугубо гуманитарной сферы".

"Есть законодательные процедуры в РФ, которые в данном случае можно применить .... Все те, кто беспокоится о его судьбе, об этом проинформированы", - сообщил С. Лавров. Он добавил, что РФ "неоднократно публично информировала общественность, в том числе о состоянии здоровья О. Сенцова, он находится под постоянным контролем врачей".