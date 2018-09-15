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ДТП в Ленинградской области унесло жизни украинцев

ДТП в Ленинградской области унесло жизни украинцев
16:57 Сегодня Телеграф
УНН
dp.informator.ua

В Ленинградской области РФ произошло столкновение грузовика и микроавтобуса с украинскими номерами, есть погибшие.

Ночью 15 сентября столкновение грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области привело к гибели четырех человек, еще один получил травмы.

Как сообщали очевидцы в соцсетях, на иномарке были установлены госномера Украины, а все погибшие были гражданами страны.

Информация о гражданстве Украины участников ДТП подтверждена. В результате происшествия погибло четверо граждан Украины, еще один был госпитализирован.

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.

 

"В результате ДТП в Ленинградской обл. (РФ) погибли 4 гражданина Украины, 1 - госпитализирован. Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь", - написала пресс-секретарь МИД.

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ДТП, Ленинградская область, МИД, Россия.
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