ДТП в Ленинградской области унесло жизни украинцев

Ночью 15 сентября столкновение грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области привело к гибели четырех человек, еще один получил травмы.

Как сообщали очевидцы в соцсетях, на иномарке были установлены госномера Украины, а все погибшие были гражданами страны.

Информация о гражданстве Украины участников ДТП подтверждена. В результате происшествия погибло четверо граждан Украины, еще один был госпитализирован.

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.

Внаслідок ДТП в Ленінградській обл. (РФ) загинуло 4 гр.України, 1 - госпіталізований. Співчуття рідним. Консули надають всебічну допомогу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 сентября 2018 г.

"В результате ДТП в Ленинградской обл. (РФ) погибли 4 гражданина Украины, 1 - госпитализирован. Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь", - написала пресс-секретарь МИД.